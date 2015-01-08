​Исполнительной власти Сальянского района выделено 3 млн. манатов

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Чуханлы-Гянджали-Пиратман-Парча Халадж-Сеидан Сальянского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Чуханлы-Гянджали-Пиратман-Парча Халадж-Сеидан, соединяющей 5 населенных пунктов с населением пять тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов на государственные капиталовложения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2015 год средств на строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог выделить Исполнительной власти Сальянского района 3 млн. манатов.

Министерству финансов обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в части 1 настоящего распоряжения, а Кабинету министров решить вопросы, вытекающие из распоряжения.