​Исполнительной власти города Лянкяран выделят 7,2 млн. манатов

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению капитального ремонта внутренних автомобильных дорог города Лянкяран.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в последние годы в городе Лянкяран проделана большая работа по благоустройству и созиданию, реализованы важные инфраструктурные проекты, в том числе сданы в эксплуатацию отвечающие самым современным требованиям Международный аэропорт, Региональный лечебно-диагностический центр, Центр реабилитации инвалидов и Детско-оздоровительный центр, туристические объекты, Молодежный центр, капитально отремонтированы здания Лянкяранского государственного драматического театра, Городского центра культуры, Историко-краеведческого музея, Районной центральной больницы на 350 коек и Центральный стадион, усовершенствована система водоснабжения города Лянкяран, созданы крупные производственные и перерабатывающие предприятия, открыто более 35 тысяч новых рабочих мест, проведены работы по капитальному ремонту в 7 многоквартирных жилых зданиях, построены три 90-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов и три 80-квартирных жилых здания для жителей, дома которых находились в аварийном состоянии, реконструированы 8-километровый участок внутригородских дорог и проселочные автомобильные дороги общей протяженностью 71,5 километра, соединяющие 54 населенных пункта с населением сто двадцать пять тысяч человек.

Глава государства распорядился в целях продолжения работ по капитальному ремонту внутренних автомобильных дорог города Лянкяран из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти города Лянкяран 4,0 (четыре) миллиона манатов.

Кроме того, президент Азербайджана распорядился о выделении в целях строительства автомобильной дороги Ашагы Нюведи – Кянармеша – Шюрюк, соединяющей 9 населенных пунктов с населением тринадцать тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Лянкяран 3,2 миллиона (три миллиона двести тысяч) манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование средств в сумме, указанной в распоряжении.