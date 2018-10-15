Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по замене кровельных покрытий многоквартирных зданий в Лянкяранском районе.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для замены кровельных покрытий 148 многоквартирных зданий в Лянкяранском районе из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Лянкяран выделено 3,66 млн манатов.

В распоряжении отмечается, что в результате исполнения государственных программ по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики в Лянкяране были осуществлены важные меры в области реализации инфраструктурных проектов и решения в целом беспокоящих население проблем, в том числе построены Олимпийский спортивный комплекс, Лянкяранский международный аэропорт, Лянкяранский оздоровительный центр Истису, Региональный лечебно-диагностический центр, Детский оздоровительный центр, Центр реабилитации инвалидов и Центр молодежи, Площадь флага, три 90-квартирных здания для семей инвалидов и шехидов и три 80-квартирных жилых здания для жителей, дома которых находились в аварийном состоянии, капитально отремонтированы здания Лянкяранского государственного драматического театра, городского Центра культуры, Историко-краеведческого музея, Районной центральной больницы на 350 коек и центральный стадион, сданы в эксплуатацию туристические объекты, отвечающие самым современным требованиям, 42 общеобразовательных учреждения. Кроме того, была реконструирована система водоснабжения города Лянкяран, сдана в эксплуатацию электрическая подстанция "Лянкяран-2" на 110/35/10 кВ, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, созданы ковровое и другие крупные производственные предприятия, открыто более 30 тысяч новых рабочих мест, проведена работа по благоустройству и созиданию.