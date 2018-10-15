Исполнительной власти города Лерик выделено 3 млн манатов

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения в городе Лерик.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"В результате исполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в Лерикском районе был реализован ряд социально ориентированных проектов, средства, направленные в основной капитал, выросли в 140,2 раза, в том числе объем инвестиций в строительно-монтажные работы – в 180,6 раза, были капитально отремонтированы Районная центральная больница на 90 коек, районный Дом культуры, Детская школа искусств, построены Площадь государственного флага, Музей долгожителей, два в целом 32-квартирных жилых здания для семей инвалидов и шехидов, сданы в эксплуатацию 50 общеобразовательных школ. Кроме того, были реконструированы система водоснабжения города Лерик и Лерикская электрическая подстанция на 12,6 МВт, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, созданы производственные и перерабатывающие предприятия, открыто более 6 тысяч новых рабочих мест, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях улучшения жилищно-бытовых условий жильцов, проживающих в двухэтажном 8-квартирном здании, срок эксплуатации которого истек, и здании старой больницы, построенной в 1932 году, в городе Лерик, постановляю:

1.Для строительства 48-квартирного жилого здания в целях улучшения жилищно-бытовых условий жильцов многоквартирных зданий в городе Лерик, срок эксплуатации которых истек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Лерикского района 3,0 (три) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения".