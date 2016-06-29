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    ​Исполнительной власти города Гянджа выделено 5 млн. манатов

    Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по устранению ущерба, причинённого населению в результате дождей, выпавших на территории города Гянджа.

    Как сообщает Report, согласно документу, в целях устранения ущерба, причинённого населению в результате ливневых дождей, выпавших на территории города Гянджа, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Гянджа выделено 5 млн. манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении. 

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