Исполнительной власти города Астара выделено 3 млн манатов

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения в городе Астара.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"В результате выполнения государственных программ по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики в Астаринском районе были реализованы важные инфраструктурные проекты, средства, направленные в основной капитал, увеличились в 110,2 раза, в том числе инвестирование строительно-монтажных работ - в 110,0 раза, были построены электрические и газокомпрессорные станции модульного типа, Олимпийский спортивный комплекс, Площадь государственного флага, Дом молодежи, Центр бокса, два 48-квартирных здания для семей инвалидов и шехидов, создан комплекс приморского парка-бульвара, капитально отремонтированы Районная центральная больница, Дом культуры, сданы в эксплуатацию 30 общеобразовательных школ. Кроме того была реконструирована система водоснабжения города Астара, сдана в эксплуатацию малая гидроэлектростанция «Астара-1», улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, созданы крупные перерабатывающие предприятия, открыто более 10 тысяч новых рабочих мест, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях улучшения жилищно-бытовых условий жильцов 3 двухэтажных и 5 одноэтажных зданий в городе Астара, срок эксплуатации которых истек, постановляю:

1.В целях улучшения жилищно-бытовых условий жильцов многоквартирных зданий в городе Астара, срок эксплуатации которых истек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Астаринского района 3,0 (три) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения".