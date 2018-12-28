Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению благоустройства и созидательной работы в Бинагадинском районе.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения благоустройства и созидательных мероприятий в Бинагадинском районе, в том числе проведения реконструкции в парке имени Айны Султановой, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Бинагадинского района выделено 1,5 млн манатов.