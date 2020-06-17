​Иранский министр попросил помощи у Азербайджана

Фархад Дежпасанд https://report.az/storage/news/7105f78ee1e844acf84f805d8b71ba27/7246be54-cc48-4359-be48-a4c91a5ae7a5_292.jpg

Министр экономики и финансов Ирана, сопредседатель Государственной комиссии по иранско-азербайджанскому экономическому сотрудничеству Фархад Дежпасанд позвонил заместителю премьер-министра Азербайджана, сопредседателю комиссии Шахину Мустафаеву.

Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Иранский министр пригласил своего азербайджанского коллегу посетить Иран и выразил надежду, что 14-е заседание совместной экономической комиссии может состояться в Тегеране в ближайшем будущем.

Фархад Дежпасанд коснулся последних совместных проектов между двумя странами в рамках коридора "Север-Юг", строительства промышленного городка недалеко от границы в Билясуваре, ряда проблем при пересечении границы, с которыми сталкиваются водители иранских транзитных грузовых автомобилей, и попросил помощи у Шахина Мустафаева в решении проблемы.

"Поднятые иранской стороной вопросы по совместным проектам были отдельно обсуждены с ответственными лицами соответствующих органов, и мы постараемся в кратчайшие сроки завершить эти проекты в результате тесного сотрудничества друг с другом”, - подчеркнул Ш.Мустафаев.