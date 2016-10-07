Иранская авиакомпания начинает полеты в Баку

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Иранская авиакомпания Mahan Air с 31 октября начинает регулярные полеты по маршруту Тегеран-Баку-Тегеран.

Как сообщили Report в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, соответствующее разрешение было выдано Государственной администрацией гражданской авиации Азербайджана после получения запроса от данной авиакомпании на выполнение полетов три раза в неделю.

Полеты запланированы три раза в неделю по вторникам, средам и воскресеньям на лайнере Airbus A310.

Отметим, что рейсы в Тегеран также осуществляются "Азербайджанскими Авиалиниями" и ATA Airlines.