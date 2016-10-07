 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иранская авиакомпания начинает полеты в Баку

    Полеты запланированы три раза в неделю на лайнере Airbus A310

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Иранская авиакомпания Mahan Air с 31 октября начинает регулярные полеты по маршруту Тегеран-Баку-Тегеран.

    Как сообщили Report в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, соответствующее разрешение было выдано Государственной администрацией гражданской авиации Азербайджана после получения запроса от данной авиакомпании на выполнение полетов три раза в неделю.

    Полеты запланированы три раза в неделю по вторникам, средам и воскресеньям на лайнере Airbus A310.

    Отметим, что рейсы в Тегеран также осуществляются "Азербайджанскими Авиалиниями" и ATA Airlines.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi