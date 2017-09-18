Иран снизил тарифы на грузоперевозки для повышения интереса к коридору Север-Юг

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Иран сократил тарифы на грузовые перевозки на 50%, чтобы увеличить привлекательность транспортировки грузов посредством международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC) из Индии в Россию.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил генеральный директор компании "Железные дороги Исламской Республики Иран" по международным делам Аббас Назари.

"Известно, что коридор Север-Юг с согласия Ирана, Индии и России был задуман 17 лет назад, в то время как товары и грузы в настоящее время перевозятся в Европу через Суэцкий канал", - отметил чиновник, объяснивший, что "из-за продолжающихся проблем в Йемене расходы на страхование грузовых перевозок увеличились на железнодорожном транспорте", - сказал он.

По его словам, на территории Азербайджана завершен маршрут в районе Астары, добавив, что в Астаре был построен мост через реку Астарачай, соединяющую две страны, а также скоро будет запущен маршрут в окрестностях Астары на территории Ирана.

Назари рассказал, что готовность маршрута Казвин-Решт длиной 163 км составляет 96%, а оставшаяся часть будет завершена в течение следующих трех месяцев. Он подчеркнул, что для строительства железной дороги Астара-Решт потребуется еще один миллиард долларов: "Проведено несколько встреч с руководящими органами железных дорог Азербайджана и России, в результате чего был подписан ряд документов и меморандумов, чтобы управлять коридором в виде смешанных перевозок из Бомбея в Москву".