Ирак готов присоединиться к проекту "Север-Юг"

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Багдад готов присоединиться к транспортному коридору "Север-Юг" через Иран и Азербайджан, если российская сторона будет заинтересована в перевозках.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади на полях форума "Азия-Россия-Африка: экономика будущего".

"Транспортное сообщение между нашим странами (Ирака и России - ред.), за исключением воздушного, отсутствует. Кроме того, Багдад пока не прорабатывал возможность присоединения к транспортному коридору "Север - Юг" через Иран и Азербайджан. Однако если найдется российская компания, которая заинтересована в этих перевозках, то с нашей стороны министр транспорта Ирака готов обсуждать это", - заявил иракский посол.

Отметим, что международный транспортный коридор "Север-Юг" признан обеспечить транспортную связь стран Балтии и Индию через Иран, Азербайджан и Россию.