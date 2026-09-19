Пашинян намерен в ближайшее время обсудить с Путиным концессию ЮКЖД

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хочет обсудить в ходе ближайшей встречи с президентом России Владимиром Путиным вопрос концессии Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД).

Как передает Report, об этом он заявил в интервью порталу BoonTV.

"Как во время прошлых, так и во время ближайшей встречи будут обсуждены все возможные вопросы и пути их решения, которые могут быть взаимоприемлемы. Это (вопрос Армянских железных дорог - ред.) является одним из важнейших вопросов", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время Пашинян посетит Москву по приглашению Путина. Песков отметил, что точные сроки будут согласованы с учетом рабочих графиков лидеров.

Напомним, что в феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.

Тема пересмотра действующей российской концессии возникла на фоне планов Армении по восстановлению железнодорожных участков на границах с Азербайджаном и Турцией. В мае премьер Никол Пашинян заявил, что правительство Армении готово провести их реконструкцию за свой счет.

Пашинян предложил Москве рассмотреть возможность передачи концессии дружественной третьей стране, однако министр транспорта РФ Андрей Никитин позднее заявил, что данный вопрос не обсуждается.