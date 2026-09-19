İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Paşinyan Putinlə CQDY-nin konsessiyasını müzakirə etmək niyyətindədir

    Region
    • 19 sentyabr, 2026
    • 21:46
    Paşinyan Putinlə CQDY-nin konsessiyasını müzakirə etmək niyyətindədir

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə qarşıdan gələn görüşü zamanı "Cənubi Qafqaz Dəmir Yolu"nun (CQDY) konsessiyası məsələsini müzakirə etmək istədiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Paşinyan bu barədə "BoonTV" portalına müsahibəsində bildirib.

    "Görüş zamanı bütün mümkün məsələlər və onların qarşılıqlı məqbul ola biləcək həll yolları müzakirə ediləcək. Bu (Ermənistan dəmir yolları məsələsi - red.), ən vacib məsələlərdən biridir", - o bildirib.

    Daha əvvəl Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Paşinyanın Putinin dəvəti ilə yaxın vaxtlarda Moskvaya səfər edəcəyini bildirmişdi. Peskov qeyd edib ki, dəqiq tarixlər liderlərin iş qrafikləri nəzərə alınmaqla razılaşdırılacaq.

    Xatırladaq ki, 2008-ci ilin fevralında Ermənistanın dəmir yolu infrastrukturu daha 10 il uzadılmaq hüququ ilə 30 il müddətinə CQDY-nin konsessiya idarəçiliyinə verilmişdi.

    Mövcud Rusiya konsessiyasına yenidən baxılması mövzusu Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə sərhədlərindəki dəmir yolu sahələrinin bərpası planları fonunda ortaya çıxıb. May ayında baş nazir Nikol Paşinyan Ermənistan hökumətinin onların yenidən qurulmasını öz hesabına həyata keçirməyə hazır olduğunu bildirib.

    Paşinyan Moskvaya konsessiyanın dost olan üçüncü ölkəyə verilməsi imkanını nəzərdən keçirməyi təklif edib, lakin sonradan Rusiya nəqliyyat naziri Andrey Nikitin bu məsələnin müzakirə olunmadığını bildirib.

    Nikol Paşinyan Vladimir Putin Cənubi Qafqaz Ermənistan dəmir yolları
    Пашинян намерен в ближайшее время обсудить с Путиным концессию ЮКЖД

    Son xəbərlər

    03:40

    Almaniyada Bundesverdə xidmət üçün 18 yaşlı kişilərin məcburi tibbi müayinəsinə başlanılıb

    Digər ölkələr
    03:21

    Astarada baş verən avtomobil qəzasında bir nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    03:04

    "Barselona" Rafinyanın het-triki sayəsində "Sevilya"nı məğlub edib

    Futbol
    02:39

    ABŞ-də senatorlar süni intellektin Çin gəmisi barədə yanlış hesabatının araşdırılmasını tələb ediblər

    Digər ölkələr
    02:07

    "Yle": Finlandiyanın "F-35" qırıcısı texniki nasazlıq səbəbindən Azor adalarında qalıb

    Digər ölkələr
    01:49
    Foto

    Dmanisidən olan azərbaycanlı idmançı Gürcüstan çempionu titulunu qazanıb

    Fərdi
    01:34

    ABŞ-də dizelin qiyməti rekordu yeniləyib

    Digər ölkələr
    01:06

    Albaniyada Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin sürətləndirilməsi üçün 6 milyon dollar ayrılıb

    Digər ölkələr
    00:37

    Haaqada iğtişaşlar səbəbindən 24 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti