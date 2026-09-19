Президент США Дональд Трамп сообщил о создании Сил искусственного интеллекта (ИИ) по аналогии с Космическими силами, которые были сформированы им в первый срок правления.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Мы ни в коем случае не будем препятствовать или сдерживать рост этой невероятной отрасли (ИИ - ред.). Напротив, мы будем дорожить ей, содействовать и контролировать эту сферу по мере её роста! Однако мы также будем выявлять и плохое, и мы можем делать это очень легко с помощью нашей уже существующей уголовной и гражданской системы правосудия. С этой целью я формирую Силы ИИ, подобно тому, как я создал Космические силы, которые стали огромным успехом в мой первый срок", - следует из публикации.

Трамп подчеркнул, что ИИ - это новая промышленная революция, однако более масштабная и значительная, которая, возможно, охватит до 25% ВВП США. "Мы опережаем Китай и остальной мир, и я намерен сохранить это преимущество!", - заявил он.

По словам американского лидера, в ближайшее время он выберет кандидата на пост главы новой структуры.