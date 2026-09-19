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    Премьер Нидерландов обвинил участников беспорядков в Гааге в насилии против полиции

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 22:12
    Премьер Нидерландов обвинил участников беспорядков в Гааге в насилии против полиции

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен обвинил участников массовых беспорядков на поле Маливелд в центре Гааги в стремлении к столкновениям с полицией и применении насилия против правоохранителей.

    Как передает Report, об этом глава правительства написал в соцсети X.

    "Сегодня на [поле] Маливелд участники беспорядков сознательно искали конфронтации с полицией. Против сотрудников правоохранительных органов применялось насилие, звучали отвратительные крайне правые и антисемитские лозунги, демонстрировались нацистские приветствия", - написал Йеттен.

    Премьер выразил признательность полиции и муниципальным властям за их действия во время беспорядков.

    "Мы твердо стоим на защите нашего правового государства и не позволим злоупотреблять правом на проведение демонстраций", - подчеркнул Йеттен.

    Антисемитизм Нидерланды Роб Йеттен
    Niderlandın Baş naziri Haaqadakı iğtişaşçıları polisə qarşı zorakılıqda ittiham edib

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