Премьер Нидерландов обвинил участников беспорядков в Гааге в насилии против полиции

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен обвинил участников массовых беспорядков на поле Маливелд в центре Гааги в стремлении к столкновениям с полицией и применении насилия против правоохранителей.

Как передает Report, об этом глава правительства написал в соцсети X.

"Сегодня на [поле] Маливелд участники беспорядков сознательно искали конфронтации с полицией. Против сотрудников правоохранительных органов применялось насилие, звучали отвратительные крайне правые и антисемитские лозунги, демонстрировались нацистские приветствия", - написал Йеттен.

Премьер выразил признательность полиции и муниципальным властям за их действия во время беспорядков.

"Мы твердо стоим на защите нашего правового государства и не позволим злоупотреблять правом на проведение демонстраций", - подчеркнул Йеттен.