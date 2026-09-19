Ричард Гренелл: Американская журналистика мертва
Другие страны
- 19 сентября, 2026
- 21:14
Американская журналистика мертва, а СМИ в стране перестали быть беспристрастными и объективными, превратившись в коммерческие предприятия.
Как передает Report, об этом заявил посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл.
"Проблема в том, что журналистика мертва. Американцы воспринимают СМИ как коммерческие предприятия - они больше не обеспечивают объективное и беспристрастное освещение событий. Поэтому относитесь к ним как к частным предприятиям, которыми они и являются", - написал Гренелл в X, комментируя лишение журналистов телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico доступа в Белый дом.
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