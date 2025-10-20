Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Интервал движения поездов на участке Джафар Джаббарлы - Хатаи сокращен

    Инфраструктура
    • 20 октября, 2025
    • 17:50
    Интервал движения поездов на участке Джафар Джаббарлы - Хатаи сокращен

    График движения поездов на участке Джафар Джаббарлы - Хатаи Бакинского метрополитена оптимизирован за счет сокращения интервала движения на 5 минут по будням и на 4 минуты по выходным.

    Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

    "В связи с ремонтными работами на станции "Джафар Джаббарлы" и прилегающем тоннеле в настоящее время прием поездов осуществляется только с одной платформы. Тем не менее, испытания по организации движения поездов на участке завершились успешно, 12-минутный интервал удалось сократить до 7 минут, полностью обеспечив при этом безопасность движения. Это позволит более гибко управлять пассажиропотоком, а также повысить общее качество обслуживания", - сообщили в акционерном обществе.

    Новое расписание будет доступно на официальном сайте Бакинского метрополитена.

    Лента новостей