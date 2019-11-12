Иностранный эксперт: Азербайджан становится важным транспортным хабом

Азербайджан является одним из участников проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", который связывает Индию с Ближним Востоком, Кавказом, Центральной Азией, Россией и Европой. Целью реализации данного проекта является сокращение сроков доставки товаров из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу.

Какова роль Азербайджана в проекте и какие выгоды он принесет нашей стране?

По мнению научного сотрудника Центра исследований Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислава Притчина, прокомментировавшего Report данный вопрос, Азербайджан играет ключевую роль в реализации проекта "Север-Юг":

"Азербайджан является транзитной страной и связующим звеном между Россией и Ираном. Страна в рамках диверсификации экономики вкладывает значительные средства в развитие транспорта, и в первую очередь, в транзитные маршруты, которые позволяет реализовать существующий транзитный потенциал республики".

"Азербайджан не только развивает собственную транспортную инфраструктуру, но и способствует развитию мегапроектов Баку-Тбилиси-Карс, "Север-Юг". Причем это не только активное строительство своих участков, но и содействие развитию инфраструктуры в других странах за счет предоставления финансовой и инжиниринговой поддержки. Это те страны, с которыми Азербайджан связывают транспортные потоки.

Политически для Азербайджана это дополнительная повестка дня в отношениях с соседями, в вовлечении их в сотрудничество. С экономической точки зрения транзитные мощности создают новые рабочие места и долгосрочные возможности для формирования прибыли.

Мы уже наблюдаем, что Азербайджан постепенно становится транспортным хабом. Такие китайские проекты как "Один пояс-один путь", сформированные в Центральной Азии, в той или иной степени стыкуются с Каспийским морским маршрутом и привязкой к Азербайджану и к инфраструктуре Баку-Тбилиси-Карс. Поэтому Азербайджану удалось интегрироваться в эту систему в направлении Восток-Запад. Когда проект "Север-Юг" будет завершен, то страна станет полноценным транспортным хабом", - сказал эксперт.

Основа транспортного коридора "Север-Юг" была заложена в 2000 году в рамках межправительственного соглашения, подписанного между Россией, Ираном и Индией. Позднее к нему присоединились к Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Беларусь, Украина и Болгария.

Азербайджан присоединился к соглашению в 2005 году. В рамках проекта в стране были осуществлены следующие работы: построена новая дорога протяженностью 9,7 километра железнодорожной линии Астара (Азербайджан)-Астара (Иран), построен железнодорожный мост протяженностью 82,5 метров через реку Астарачай, построена железная дорога протяженностью 1,4 километра от моста через реку Астарачай до грузового терминала на территории Ирана. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" построили на площади 35 гектаров в Астаре (Иран) терминал по разгрузке грузов. Предполагаемые объемы грузоперевозок на участке коридора по территории Азербайджана составят 3 млн тонн на первом этапе, 5-8 млн тонн на втором этапе и 15 млн тонн на третьем этапе.