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Иностранная компания предложила проект искусственного вызывания осадков в Азербайджане

Иностранная компания предложила проект искусственного вызывания осадков в Азербайджане
Инфраструктура
12 марта 2024 г. 15:33
Иностранная компания предложила проект искусственного вызывания осадков в Азербайджане

Национальный водный оператор Израиля - компания Mekorot предложила реализовать в Азербайджане проект искусственного вызывания осадков для предотвращения дефицита воды.

Об этом Report заявил директор департамента международных отношений компании Диего Бергер.

По его словам, проект был представлен ОАО "Азербайджанское мелиоративное и водное хозяйство" на прошлой неделе.

"Среди наших предложений - искусственный дождь, который можно вызвать если на аэрозоли в облаках распылить частицы йодистого серебра. Это можно реализовать на севере и юге страны. Мы использовали этот метод в Израиле с 1972 года вплоть до прошлого года. Сейчас в этом уже нет необходимости. Этот проект требует больших денег, но его использование в будущем не будет столь расходным", - сказал Бергер.

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Версия на английском языке Foreign company proposes to implement cloud seeding project in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda süni yağış yağdırılması təklif olunur

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