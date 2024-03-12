Иностранная компания предложила проект искусственного вызывания осадков в Азербайджане

Национальный водный оператор Израиля - компания Mekorot предложила реализовать в Азербайджане проект искусственного вызывания осадков для предотвращения дефицита воды.

Об этом Report заявил директор департамента международных отношений компании Диего Бергер.

По его словам, проект был представлен ОАО "Азербайджанское мелиоративное и водное хозяйство" на прошлой неделе.

"Среди наших предложений - искусственный дождь, который можно вызвать если на аэрозоли в облаках распылить частицы йодистого серебра. Это можно реализовать на севере и юге страны. Мы использовали этот метод в Израиле с 1972 года вплоть до прошлого года. Сейчас в этом уже нет необходимости. Этот проект требует больших денег, но его использование в будущем не будет столь расходным", - сказал Бергер.