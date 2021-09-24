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Ильхам Алиев: Зангезурский коридор создаст новые возможности для нашего региона

Ильхам Алиев: Зангезурский коридор создаст новые возможности для нашего региона "Конфликт уже остался в прошлом, поэтому на освобожденных территориях осуществляются крупномасштабные строительные работы. Применяя современные методы градостроительства, концепции "умный город" и "умное село", Азербайджан с нуля отстраивает новые города
Инфраструктура
24 сентября 2021 г. 02:22
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор создаст новые возможности для нашего региона

"Конфликт уже остался в прошлом, поэтому на освобожденных территориях осуществляются крупномасштабные строительные работы. Применяя современные методы градостроительства, концепции "умный город" и "умное село", Азербайджан с нуля отстраивает новые города и села. Всю эту работу Азербайджан проводит за счет собственных материальных возможностей, только в нынешнем году на данные цели выделены средства в размере 1.3 миллиарда долларов США".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в ходе общих дебатов на 76-й сессии Генассамблеи ООН в видеоформате.

"Однако основная трудность связана с наличием многочисленных мин, размещенных Арменией на освобожденных территориях. После подписания Арменией 10 ноября 2020 года акта о капитуляции по настоящее время погибли 30 граждан Азербайджана, включая 2 журналистов, 130 человек получили ранения. Азербайджан является одной из стран мира, территории которых подверглись наибольшему минированию. Это тормозит восстановительный процесс на освобожденных территориях и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.

Армения отказывается передать Азербайджану точные карты минных полей. Точность карт минных полей по трем районам, которые Армения вынуждена была передать, составляет 25 процентов. Международная общественность должна заставить Армению передать нам точные карты минных полей по освобожденным территориям.

Конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение.

Одной из сфер, служащих миру и сотрудничеству, могут стать транспортные проекты. В этом контексте, Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, создаст новые возможности для нашего региона.

Азербайджан создал новые реалии в регионе Южного Кавказа, и это должен учесть каждый. Армения должна сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными, необоснованными территориальными претензиями к соседям. Международная общественность должна сыграть в этом смысле позитивную роль и призвать Армению осознать, что альтернативы миру нет. Надо положить конец попыткам прямой или косвенной поддержки реваншизма в Армении и ее вооружения.

Надеемся, что на Южном Кавказе наконец установятся долгожданные мир, безопасность и стабильность. Азербайджан продолжит последовательные усилия, вносящие вклад в региональный мир и развитие, служащие укреплению региона", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Zangazur corridor to create new opportunities for region, President Ilham Aliyev says
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Zəngəzur dəhlizi regionumuz üçün yeni imkanlar yaradacaq"

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