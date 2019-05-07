Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Гобустане 2 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (88 км)–Арабгадим-Гейдере Гобустанского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (88 км)–Арабгадим-Гейдере из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год финансовые средства, необходимые для завершения строительства автомобильной дороги, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.