Ильхам Алиев: В Зангилане мы должны интегрировать город в природу и превратить его в город-парк

Ильхам Алиев: В Зангилане мы должны интегрировать город в природу и превратить его в город-парк

В Зангилане мы должны интегрировать город в природу и превратить его в город-парк.

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"В Зангилане мы должны интегрировать город в природу и превратить его в город-парк". Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с представителями sa_partners после презентации Генерального плана в Зангилане. "Вам известно, что бывает много идей, предложений. Однако единогласным решением ваша концепция была признана лучшей. Считаю, что она хорошо интегрирована в природу. В частности, здесь, в Зангилане мы должны интегрировать город в природу и превратить его в город-парк. Чтобы, прогуливаясь по улице, люди представляли себя словно в парке. Да, в парке, на природе. Концепция жилых зданий также должна быть не многоэтажной. Она должна быть прозрачной и очень красивой", - отметил Ильхам Алиев. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook