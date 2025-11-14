Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев: Растущая роль наших транспортных узлов делает их мишенью деструктивных сил

    Инфраструктура
    • 14 ноября, 2025
    • 12:34
    Ильхам Алиев: Растущая роль наших транспортных узлов делает их мишенью деструктивных сил

    Растущая роль транспортных узлов Азербайджана делает их мишенью деструктивных сил.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева участникам международной конференции на тему "Роль спецслужб в обеспечении безопасности международных транспортных маршрутов".

    "Наши транспортные и коммуникационные линии сталкиваются с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой, а также киберугрозами, направленными на то, чтобы парализовать системы управления критической транспортной инфраструктурой", - отметил глава государства.

    Кроме того, Ильхам Алиев подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора сыграет важную роль в установлении прямых и беспрепятственных связей между странами: "Увеличение объемов грузоперевозок в результате реализации этого проекта значительно повысит конкурентоспособность региона. Вместе с тем, растущая роль наших транспортных узлов делает их мишенью деструктивных сил".

    "Сегодня наши страны играют ведущую роль в развитии коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Азербайджан вкладывает большие инвестиции в современную железнодорожную и автодорожную инфраструктуру, а также инфраструктуру воздушного транспорта и морских портов. Мы рассматриваем эти транспортные и коммуникационные маршруты не только как источник экономического процветания, но в то же время и как важную основу для более тесной интеграции тюркских государств в политической, культурной сферах, в области обороны и безопасности", - добавил президент.

    Ильхам Алиев международная конференция безопасность Ханкенди спецслужбы
    İlham Əliyev: "Nəqliyyat qovşaqlarımızın artan rolu onları destruktiv qüvvələrin hədəfinə çevirir"

