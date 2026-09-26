Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана со всеми соседями ясны и предсказуемы

Хорошие и предсказуемые отношения с соседями стали одним из условий развития Азербайджана как транзитной страны.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"Нам было необходимо иметь хорошие отношения с соседями и соседями наших соседей. В противном случае, будучи страной без выхода к открытому морю, как бы мы ни старались, добиться успеха было бы невозможно", - сказал глава государства.

По его словам, сегодня отношения Азербайджана со всеми соседями ясны и, что еще важнее, предсказуемы.

Алиев отметил, что для развития транзитных перевозок стране прежде всего требовалось создать физическую инфраструктуру. Азербайджан вложил значительные средства в железные и автомобильные дороги, морские порты и воздушные грузовые перевозки. Сейчас электрифицировано 60% железных дорог, и эта работа продолжается. Страна имеет железнодорожное сообщение со всеми соседями, а также развитую внутреннюю сеть.

По словам президента, Азербайджан заранее создавал условия, при которых грузоотправители выбирали бы маршрут через его территорию. Речь шла как о физической инфраструктуре, так и об административных условиях для мультимодальных перевозок, включающих использование паромов.

"Эта работа велась еще до нынешних геополитических изменений. Пять лет назад нарушение традиционных цепочек поставок было трудно даже представить", - заявил президент Азербайджана.