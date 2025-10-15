Ильхам Алиев: Общее планирование Карабаха и Восточного Зангезура завершено

Сегодня Азербайджанское государство осуществляет масштабные восстановительные и строительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Общее планирование региона завершено.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам III Национального градостроительного форума в Ханкенди.