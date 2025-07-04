Ильхам Алиев: На освобожденных территориях в настоящее время проживает более 50 тыс. человек

Ильхам Алиев: На освобожденных территориях в настоящее время проживает более 50 тыс. человек

Армения установила на наших землях более миллиона мин. После Отечественной войны по сегодняшний день в результате взрывов мин погибли или получили тяжелые ранения около 400 наших соотечественников.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди.

Отметив, что на землях, которые Армения превратила в руины, Азербайджан сейчас строит новые города и села, глава государства сказал: "Реализуется программа "Великое возвращение". На сегодняшний день мы обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел. В настоящее время на освобожденных территориях живут, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек".