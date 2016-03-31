​Ильхам Алиев: "Южный газовый коридор" заработает через 2-3 года

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "Южный газовый коридор" (ЮГК) будет запущен через два-три года.

Как передает Report, об этом перед встречей с госсекретарем США Джоном Керии в Вашингтоне сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы очень благодарны правительству США за решительную поддержку в реализации данного проекта. Мы движемся вперед, успеем вовремя, через два, три года "Южный газовый коридор" будет пущен в эксплуатацию", - сказал он.

По словам президента, этот проект поможет обеспечить энергетическую безопасность, диверсификацию ресурсов и "долгосрочную прибыль" для всех его участников и потребителей.

Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон для участия в Саммите по ядерной безопасности.

Газовый коридор протянется почти на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии и пройдет по территории Грузии, Турции, Греции и Албании.