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    ​Ильхам Алиев: "Южный газовый коридор" заработает через 2-3 года

    Мы движемся вперед, успеем вовремя

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "Южный газовый коридор" (ЮГК) будет запущен через два-три года.

    Как передает Report, об этом перед встречей с госсекретарем США Джоном Керии в Вашингтоне сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    "Мы очень благодарны правительству США за решительную поддержку в реализации данного проекта. Мы движемся вперед, успеем вовремя, через два, три года "Южный газовый коридор" будет пущен в эксплуатацию", - сказал он.

    По словам президента, этот проект поможет обеспечить энергетическую безопасность, диверсификацию ресурсов и "долгосрочную прибыль" для всех его участников и потребителей.

    Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон для участия в Саммите по ядерной безопасности.

    Газовый коридор протянется почти на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии и пройдет по территории Грузии, Турции, Греции и Албании.

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