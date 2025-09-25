Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Инфраструктура
    • 25 сентября, 2025
    • 17:20
    IFC предложила рецепт для перехода Азербайджана к устойчивому строительству

    Наиболее эффективным "рецептом" для перехода к "зеленым" зданиям в Азербайджане является сочетание государственных стимулов и поддержки со стороны частных финансовых рынков.

    Как сообщает Report, об этом заявила эксперт по устойчивому финансированию Международной финансовой корпорации (IFC) Лейла Гусейнли в ходе мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    "Государственный сектор и правительства играют ключевую роль. Сегодня переход от привычных зданий к "зеленым" требует больших усилий, особенно со стороны частного сектора и жилого рынка. Без реформ и инициатив сложно мотивировать людей на этот шаг. Мы, в IFC, как глобальная организация, видим разные комбинации стимулов: налоговые льготы, субсидирование процентных ставок, механизмы разделения рисков. Все это помогает рынку активнее внедрять сертификацию "зеленых" зданий", – подчеркнула представитель корпорации.

    По ее словам, такая сертификация выгодна всем участникам цепочки поставок.

    "Единого универсального рецепта для всех стран не существует. Важно учитывать международный опыт и адаптировать его под местные реалии. Пример мы видели в транспортном секторе Азербайджана: еще пять лет назад в стране почти не было гибридных или электрических автомобилей, а сегодня их количество выросло в 20–30 раз благодаря правильному сочетанию налоговых и таможенных стимулов. Поэтому я считаю, что аналогичная комбинация мер государства и поддержки частного сектора станет лучшим решением для перехода Азербайджана к "зеленым" зданиям",– отметила Л. Гусейнли.

    Лента новостей