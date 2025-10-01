IFC: Азербайджану нужны фискальные и нефискальные стимулы для перехода к "зеленым зданиям"

Для перехода к "зеленым зданиям" странам, включая Азербайджан, необходимо внедрять как фискальные меры поддержки, так и нефискальные стимулы.

Как сообщает Report, об этом заявила эксперт по устойчивому финансированию Международной финансовой корпорации (IFC) Лейла Гусейнли в третий день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

По ее словам, учитывая, что более 90% зданий в Азербайджане подключены к газоснабжению, страна может получать дополнительный доход за счет экспорта освобождаемых объемов газа, поскольку экспортная цена значительно выше внутренней.

"Это может приносить экономике дополнительные доходы, поддерживать рост за счет создания рабочих мест, развития "зеленых" навыков, производства экологичных материалов. Важную роль играет и государственный сектор - например, через сертификацию общественных зданий и пространств. Для конечных пользователей - владельцев жилья, арендаторов, бизнеса - ключевым остается экономический эффект: более низкие коммунальные счета, экономия энергии и воды, использование устойчивых материалов", - отметила Л. Гусейнли.

Она подчеркнула, что исследования показывают: жизнь в "зеленых зданиях" положительно влияет на здоровье и уровень удовлетворенности жильцов.

"Для инвесторов и девелоперов это означает более высокую заполняемость, быстрые продажи и рост стоимости активов, так как "зеленые здания" дороже обычных и быстрее окупаются. Чтобы поддержать переход, правительства должны внедрять фискальные меры - налоговые льготы, льготное финансирование, механизмы снижения рисков для привлечения частного капитала. Одновременно важно развивать нефискальные стимулы: упрощенное получение разрешений для "зеленых" девелоперов, более выгодные ставки и условия финансирования", - добавила эксперт IFC.