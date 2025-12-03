IATA: Спрос на пассажирские авиаперевозки в октябре вырос почти на 7%

Спрос на пассажирские и грузовые авиаперевозки в октябре 2025 года вырос в годовом выражении на 6,6% и 4,1% соответственно.

Как сообщает Report со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), коэффициент загрузки (PLF) в октябре составил 84,6% (+0,7 п.п. к октябрю 2024 года).

Согласно данным IATA, международный спрос на пассажироперевозки увеличился на 8,5% по сравнению с октябрем 2024 года. Провозная емкость выросла на 7,1%, а коэффициент загрузки достиг 84,6% (+1,1 п.п.). Спрос на внутренние авиаперевозки вырос на 3,4% год к году, при этом провозная емкость увеличилась на 3,6%, а коэффициент загрузки составил 84,6% (-0,1 п.п.).

"На фоне экономической неопределенности в 2026 году стабильный спрос на авиаперевозки - вместе с рабочими местами и вкладом отрасли в рост - остается важным положительным фактором, который должны поддерживать правительства", - отметил генеральный директор IATA Уилли Уолш.

В октябре 2025 года структура мирового рынка пассажироперевозок распределилась следующим образом: Африка - 2,2%, Азиатско-Тихоокеанский регион - 33,5%, Европа - 26,7%, Латинская Америка и Карибы - 5,3%, Ближний Восток - 9,4%, Северная Америка -22,9%.

"В октябре спрос на грузовые авиаперевозки вырос на 4,1% в годовом выражении. Это уже восьмой месяц подряд, когда рынок показывает рост, и при этом был установлен новый рекорд по месячным объемам. По направлению Азия – Северная Америка снижение продолжается уже шестой месяц, однако другие маршруты демонстрируют заметно более сильную динамику. Двузначные или близкие к этому темпы роста зафиксированы внутри Азии, между Ближним Востоком и Европой, а также между Европой и Азией. Эти изменения показывают, что грузовой сегмент помогает глобальным цепочкам поставок перестраиваться под влиянием торговой политики США. И это особенно важный сигнал сейчас, перед началом пикового сезона перевозок в четвертом квартале", - заявил У. Уолш.

В октябре 2025 года распределение грузовых авиаперевозок по регионам было следующим: Африка - 2%, Азиатско-Тихоокеанский регион - 34,3%, Европа - 21,5%, Латинская Америка и Карибы - 2,9%, Ближний Восток - 13,6%, Северная Америка - 25,7%.

"Объемы грузовых авиаперевозок в октябре 2025 года выросли по большинству основных торговых направлений, за исключением коридоров между Северной Америкой и Азией, а также внутри Европы, где наблюдалось снижение. Наиболее уверенный рост показало направление Европа-Азия. По маршруту Азия - Северная Америка годовое сокращение составило 1,4% (доля рынка - 24,6%); по направлению Европа - Азия: зафиксирован рост на 11,7% (20,4%), Ближний Восток - Европа - рост на 0,1% (5,6%); Ближний Восток - Азия - рост на 11,5% (7,3%), внутри Азии - рост на 9% (7%); внутри Европы - снижение на 0,7% (2%); Северная Америка - Европа - рост на 2,6% (13,3%), Африка - Азия - рост на 10,9% (1,4%)", - говорится в сообщении.