IATA: Спрос на пассажирские авиаперевозки в ноябре вырос почти на 6%

Спрос на пассажирские и грузовые авиаперевозки в ноябре 2025 года вырос в годовом выражении на 5,7% и 5,5% соответственно.

Как сообщает Report со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), коэффициент загрузки (PLF) в ноябре составил 83,7% (+0,3 процентных пункта к ноябрю 2024 года).

Согласно данным IATA, международный спрос на пассажироперевозки увеличился на 7,7% по сравнению с ноябрем 2024 года. Провозная емкость выросла на 7,1%, а коэффициент загрузки достиг 84% (+0,4 п.п.). Спрос на внутренние авиаперевозки вырос на 2,7% год к году, при этом провозная емкость увеличилась на 2,7%, а коэффициент загрузки составил 83,2% (без изменений).

"В новом году ключевым приоритетом для производителей должно стать увеличение объемов выпуска, чтобы удовлетворить потребности авиаперевозчиков", - отметил генеральный директор IATA Уилли Уолш.

В ноябре 2025 года структура мирового рынка пассажироперевозок распределилась следующим образом: Африка - 2,2%, Азиатско-Тихоокеанский регион - 33,5%, Европа - 26,7%, Латинская Америка и Карибы - 5,3%, Ближний Восток - 9,4%, Северная Америка -22,9%.

"В ноябре спрос на грузовые авиаперевозки вырос на 5,5% в годовом выражении. Рост во многом был обусловлен стремлением грузоотправителей обеспечить своевременные поставки в преддверии праздничного сезона. Высокий спрос со стороны развивающихся рынков, а также точечный рост на Ближнем Востоке более чем компенсировали ослабление показателей в странах Америки, где рынок продолжает адаптироваться к новому тарифному режиму США. В целом четвертый квартал оказался устойчивым для сегмента: стратегическое перераспределение торговых маршрутов заметно повлияло на динамику ключевых рынков. Успешное завершение 2025 года создает позитивный задел для отрасли в начале нового года", - заявил У. Уолш.

В ноябре 2025 года распределение грузовых авиаперевозок по регионам было следующим: Африка - 2%, Азиатско-Тихоокеанский регион - 34,3%, Европа - 21,5%, Латинская Америка и Карибы - 2,9%, Ближний Восток - 13,6%, Северная Америка - 25,7%.

"Объемы грузовых авиаперевозок в октябре 2025 года выросли по большинству основных торговых направлений, за исключением коридоров внутри Европы, где наблюдалось снижение. Наиболее уверенный рост показало направление внутри Азии. По маршруту Азия - Северная Америка годовой рост составил 1,8% (доля рынка - 24,6%); по направлению Европа - Азия зафиксирован рост на 11,7% (20,4%), Ближний Восток-Европа - рост на 5,4% (5,6%); Ближний Восток-Азия - рост на 11,1% (7,3%), внутри Азии - рост на 15,8% (7%), внутри Европы - снижение на 4,9% (2%), Северная Америка-Европа - рост на 5% (13,3%), Африка-Азия - рост на 9,5% (1,4%)", - говорится в сообщении.