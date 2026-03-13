IATA: СНГ лидирует по завершенности расследований авиапроисшествий

На территории стран СНГ в 2025 году зафиксировано четыре авиационных происшествия, при этом частота инцидентов возросла до 2,74 на миллион выполненных рейсов по сравнению с 1,44 в 2024 году, что также превышает среднерегиональный пятилетний показатель, составляющий 2,26.

Как передает Report, ссылаясь на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), все зарегистрированные инциденты были связаны с турбовинтовыми воздушными судами. Среди них - одна катастрофа типа CFIT (столкновение технически исправного воздушного судна с поверхностью земли), унесшая жизни 48 человек.

В глобальном масштабе общая частота авиапроисшествий в 2025 году достигла отметки 1,32 на миллион рейсов, что эквивалентно одному инциденту на каждые 759 646 полетов. Данный показатель улучшился относительно значения 1,42 за 2024 год, однако по-прежнему незначительно превышает пятилетнее среднее - 1,27. В общей сложности было зарегистрировано 51 происшествие при выполненных 38,7 млн рейсов.

Число катастроф с гибелью людей составило восемь, а общее количество погибших на борту достигло 394 человек. Согласно информации IATA, увеличение данного показателя обусловлено несколькими масштабными авиакатастрофами: свыше 77% всех погибших в 2025 году приходятся на два происшествия - с рейсами Air India 171 и PSA Airlines 5342.

"Авиация по-прежнему является наиболее безопасным способом перемещения на большие расстояния. Несмотря на то что каждый инцидент представляет собой трагедию, многолетняя тенденция свидетельствует о неуклонном повышении уровня безопасности. Если десятилетие назад одна катастрофа приходилась в среднем на 3,5 млн полетов, то сегодня этот показатель составляет 5,6 млн", - подчеркнул генеральный директор IATA Уилли Уолш.

В европейском регионе на протяжении 2025 года было отмечено 11 авиапроисшествий. Общая частота инцидентов сократилась с 1,48 на миллион рейсов в 2024 году до 1,30 в 2025 году, но все еще остается выше пятилетнего среднерегионального уровня в 1,11. Показатель риска гибели в 2025 году оказался нулевым, что является улучшением по сравнению с 0,03 годом ранее. Основная часть инцидентов была связана с повреждениями воздушных судов в ходе полета и касанием хвостовой частью фюзеляжа взлетно-посадочной полосы.

Проведенный IATA анализ расследований за период 2019-2023 годов выявил, что лишь 63% отчетов были завершены в соответствии с обязательствами государств, предусмотренными Чикагской конвенцией. Учитывая, что расследования зачастую длятся более одного года, пятилетний массив данных с завершением в 2023 году обеспечивает наиболее объективное представление о глобальной ситуации.

При сопоставлении регионов выявляются существенные различия в степени выполнения указанных обязательств. Самый высокий процент завершенных расследований зафиксирован в государствах СНГ - 81%. За ними следуют Северная Америка (78%), Европа (75%), Азиатско-Тихоокеанский регион (68%), Северная Азия (67%), Ближний Восток и Северная Африка (67%), Латинская Америка и Карибский бассейн (60%), а также Африка (19%).