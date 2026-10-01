IATA: Грузовые авиаперевозки выросли более чем на 4% на фоне сокращения пассажирского сегмента

Мировой спрос на перевозку пассажиров авиатранспортом в августе 2026 года сократился на 0,8% в годовом исчислении, тогда как сегмент грузовых авиаперевозок продемонстрировал прирост на 4,4%.

Как сообщает Report со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), коэффициент загрузки пассажирских кресел (PLF) составил 85,1%, что на 0,1 процентного пункта ниже показателя аналогичного периода 2025 года.

По данным IATA, объем международных пассажирских перевозок уменьшился на 0,9% относительно августа 2025 года. Провозные мощности при этом сохранились на прежнем уровне, а коэффициент загрузки был зафиксирован на уровне 85% (-0,8 п.п.). Внутренний пассажиропоток сократился на 0,5% в годовом выражении, провозная емкость увеличилась на 0,7%, а загрузка достигла 85,3% (-1,1 п.п.).

"Глобальный спрос на авиаперевозки уменьшился на 0,8% относительно августа 2025 года, так как процесс восстановления показателей авиакомпаний Ближнего Востока был приостановлен. Спрос на рейсы перевозчиков данного региона оказался на 14,6% ниже прошлогоднего показателя, что прервало наметившуюся позитивную динамику. Если исключить ближневосточные авиакомпании, спрос на авиаперевозки в августе увеличился на 0,6% в сравнении с прошлым годом - это вдвое меньше, чем в июле. За некоторыми значимыми исключениями, такими как внутренний авиарынок Китая, возможности для перелетов по всему миру в августе в целом сузились. Вследствие роста цен на энергоносители покупательная способность пассажиров ослабла.

Предстоящие месяцы продемонстрируют, начали ли они пересматривать свои бюджеты на поездки и отказываться от путешествий на фоне сохраняющейся геополитической нестабильности. Вместе с тем планы авиакомпаний на октябрь вселяют осторожный оптимизм: количество предлагаемых кресел должно увеличиться на 2%", - подчеркнула старший вице-президент IATA по устойчивому развитию и главный экономист организации Мари Оуэнс Томсен.

Региональная структура мирового рынка пассажирских авиаперевозок в отчетном периоде выглядела следующим образом: на долю Африки пришлось 2,2%, Азиатско-Тихоокеанского региона - 34,4%, Европы - 26,7%, Латинской Америки и Карибского бассейна - 5,4%, Ближнего Востока - 9,5%, Северной Америки - 21,8%.

"В августе спрос на грузовые авиаперевозки увеличился на 4,4% относительно прошлого года. Рост отмечался во всех регионах, хотя провозные мощности снизились на 0,1%. Высокий спрос и повышение коэффициента загрузки позволили авиакомпаниям частично компенсировать исключительно высокие расходы на топливо. Доходность перевозок впервые с апреля продемонстрировала рост в сравнении с предшествующим месяцем, а мировая торговля товарами продолжает расширяться. Оба показателя внушают оптимизм в преддверии пикового сезона в конце года", - отметила М. Оуэнс Томсен.

Распределение грузовых авиаперевозок по регионам в июле 2026 года сложилось следующим образом: Африка - 2,1%, Азиатско-Тихоокеанский регион - 35,8%, Европа - 21,4%, Латинская Америка и Карибский бассейн - 2,9%, Ближний Восток - 13,2%, Северная Америка - 24,6%.

"На маршруте Азия-Северная Америка годовой прирост составил 13,2% (рыночная доля - 23,5%), по направлению Европа-Азия зафиксирован рост на 3,1% (21,5%), Ближний Восток-Европа - снижение на 16,1% (5,2%); Ближний Восток-Азия - падение на 11% (7,4%), внутриазиатские перевозки - рост на 6,1% (7,3%), Северная Америка-Европа - увеличение на 4,3% (13,5%), Африка-Азия - сокращение на 11,9% (1,3%)", - говорится в отчете.