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    ​Hill International проконсультирует проект строительства самого высокого небоскреба в Азербайджане

    Договор имеет оценочную стоимость для компании Hill International в размере приблизительно в 3,7 млн долларов США

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Глобальный лидер в управлении рисками в строительстве компания Hill International объявила о получении контракта от азербайджанской компании ООО Azvil Tikinti об обеспечении консультационных услуг по проект-менеджменту в ходе строительства Baku Tower, который будет возведен в столице Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на Nasdaq.

    Договор имеет оценочную стоимость для компании Hill International в размере приблизительно в 3,7 млн. долларов США. 50-этажное коммерческое здание станет самым высоким зданием в Азербайджане. В задачу Hill входит обеспечение технического надзора, контроля над качеством строительства на всех этапах и графиком работ.

    "Baku Tower будет впечатляющим дополнением к бакинскому горизонту, акцентируя уже культовый Flame Towers", - сказал старший вице-президент и управляющий директор компании по Европе Джон Арнольд, слова которого приводятся в сообщении.

    В 100 офисах Hill International по всему миру работают 4 900 сотрудников.

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