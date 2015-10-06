​Hill International проконсультирует проект строительства самого высокого небоскреба в Азербайджане

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Глобальный лидер в управлении рисками в строительстве компания Hill International объявила о получении контракта от азербайджанской компании ООО Azvil Tikinti об обеспечении консультационных услуг по проект-менеджменту в ходе строительства Baku Tower, который будет возведен в столице Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на Nasdaq.

Договор имеет оценочную стоимость для компании Hill International в размере приблизительно в 3,7 млн. долларов США. 50-этажное коммерческое здание станет самым высоким зданием в Азербайджане. В задачу Hill входит обеспечение технического надзора, контроля над качеством строительства на всех этапах и графиком работ.

"Baku Tower будет впечатляющим дополнением к бакинскому горизонту, акцентируя уже культовый Flame Towers", - сказал старший вице-президент и управляющий директор компании по Европе Джон Арнольд, слова которого приводятся в сообщении.

В 100 офисах Hill International по всему миру работают 4 900 сотрудников.