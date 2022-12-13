ГТК: Имеются проекты по созданию в Карабахе новых таможенных постов

Имеются проекты по созданию таможенных постов на новых коридорах и погранично-пропускных пунктах на освобожденных от оккупации территориях.

Имеются проекты по созданию таможенных постов на новых коридорах и погранично-пропускных пунктах на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, врио председателя Шахин Багиров сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в настоящее время работа идет над таможенно-пропускным пунктом Агбенд, расположенным в Зангиланском районе. В Карабахе уже действуют два таможенных поста –"Газанчы" и "Эйвазлы".

"В чувствительные моменты эти пункты не работали, однако позднее через "Эйвазлы" проехали три автомобиля. Кроме того, ранее водители отказывались от оплаты таможенной пошлины", - отметил Ш.Багиров.

По его словам, от дорожного налога в основном пытались уклониться иранские водители: "Они хотели выделения квоты, а мы предложили платить таможенную пошлину".

Ш.Багиров подчеркнул, что таможенный комитет будет осуществлять свою деятельность на освобожденных от оккупации территориях.