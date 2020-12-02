ГСАТ: В Карабах будут организованы пассажироперевозки из крупных городов

Стоимость разрушенной транспортной инфраструктуры и материально-технической базы оценивается в миллионы манатов

Реконструкция транспортной инфраструктуры в освобожденных от оккупации Шушинском, Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, обеспечение спроса на грузовые и пассажирские перевозки в этих районах как в период строительства, так и в последующие годы, и, восстановление всех транспортных услуг являются основными приоритетами.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Отмечается, что за 30 лет оккупации армянами почти полностью уничтожена материально-техническая база транспортной инфраструктуры, пришли в полную негодность 22 автотранспортных предприятия, 10 автовокзалов и автостанций, в том числе 160 в Агдаме, 70 - Лачине, 60 - Физули, 15 - Джебраиле, 40 - Зангилане, 90 - Шуше, 70 - Ходжалы, 50 - Губадлы, 350 - Ханкенди, 70 - Кельбаджаре, 30 - Агдаре, 10 - Ходжавенде, в общей сложности, 1 015 единиц транспорта разграблены и уничтожены. Стоимость разрушенной транспортной инфраструктуры и материально-технической базы оценивается в миллионы манатов.

После восстановления и заселения деоккупированных территорий будут организованы регулярные внутригородские и междугородние (межрайонные) пассажирские маршруты, связывающие эти районы между собой, а также со столицей и другими городами (Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Мингячевир, Барда, Тертер и др.)