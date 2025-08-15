Грузоперевозки в Азербайджане выросли почти на 3%

О нас

Инфраструктура
15 августа 2025 г. 15:38
Хозяйствующие субъекты, действующие в транспортном секторе Азербайджана, в январе-июле 2025 года перевезли 136,9 млн т грузов, что на 3,4 млн тонн или 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За отчетный период перевозчики обслужили 1 млрд 187,7 млн пассажиров, что на 5 % больше, чем годом ранее.

За 7 месяцев объем грузов, перевезенных транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, увеличился на 4,1%, а доля этого сектора в общем объеме перевезенных грузов составила 79,4%.

Версия на английском языке Freight transport in Azerbaijan increases by nearly 3% in first seven months of 2025
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yük daşımaları 3 %-ə yaxın artıb

