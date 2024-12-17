Грузоперевозки по ТМТМТ за 11 месяцев увеличились на 63%

Объем перевозок грузов Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) за 11 месяцев 2024 года увеличился на 63%, достигнув 4,1 млн тонн.

Объем перевозок грузов Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) за 11 месяцев 2024 года увеличился на 63%, достигнув 4,1 млн тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство транспорта Казахстана.

По данным ведомства, контейнерные перевозки по ТМТМ за январь-ноябрь 2024 года выросли в 2,6 раза, составив 50,5 тыс. ДФЭ.

“Транскаспийский международный транспортный маршрут продолжает показывать устойчивый рост, что подтверждается увеличением пропускной способности до 6 млн тонн в год, включая 100 тыс. ДФЭ контейнерных перевозок. Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры, направленной на увеличение пропускной способности и улучшение качества обслуживания”, - говорится в информации.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.