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Грузоперевозки по ТМТМТ за 11 месяцев увеличились на 63%

Грузоперевозки по ТМТМТ за 11 месяцев увеличились на 63% Объем перевозок грузов Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) за 11 месяцев 2024 года увеличился на 63%, достигнув 4,1 млн тонн.
Инфраструктура
17 декабря 2024 г. 12:31
Грузоперевозки по ТМТМТ за 11 месяцев увеличились на 63%

Объем перевозок грузов Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) за 11 месяцев 2024 года увеличился на 63%, достигнув 4,1 млн тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство транспорта Казахстана.

По данным ведомства, контейнерные перевозки по ТМТМ за январь-ноябрь 2024 года выросли в 2,6 раза, составив 50,5 тыс. ДФЭ.

“Транскаспийский международный транспортный маршрут продолжает показывать устойчивый рост, что подтверждается увеличением пропускной способности до 6 млн тонн в год, включая 100 тыс. ДФЭ контейнерных перевозок. Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры, направленной на увеличение пропускной способности и улучшение качества обслуживания”, - говорится в информации.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.

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Версия на азербайджанском языке Orta Dəhlizlə yük daşımalarının həcmi 63 % artıb

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