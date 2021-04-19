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Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA возросли на 4%

Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA возросли на 4% В общем объеме грузоперевозок по транспортному коридору 22,8% или 1 млн 510 тыс. тонн пришлось на транзитные грузы
Инфраструктура
19 апреля 2021 г. 11:52
Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA возросли на 4%

В январе-феврале 2021 года по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 6 млн 636,6 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 1 млрд 562,9 млн т/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года объем грузоперевозок снизился на 1 млн 893,7 тыс. тонн или на 22,2%, грузооборот - на 210,1 млн т/км или на 11,8%.

Согласно статданным, 3 млн 707,4 тыс. тонн (55,9%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 2 млн 215,2 тыс. тонн (33,4%) - железнодорожным, 714 тыс. тонн (10,7%) - морским транспортом.

В общем объеме грузоперевозок по транспортному коридору 22,8% или 1 млн 510 тыс. тонн пришлось на транзитные грузы. Их объем в годовом сравнении увеличился на 60 тыс. тонн или 4,14%.

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Версия на азербайджанском языке TRACECA-nın Azərbaycan hissəsində tranzit daşımalar 4%-dən çox artıb

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