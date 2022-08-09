Грузоперевозки по азербайджанской части ТРАСЕКА выросли на 19%

В январе-июне текущего года объем грузоперевозок по территории Азербайджана в рамках транспортного коридора "Европа-Кавказ-Азия" (ТРАСЕКА) составил 24 253,5 тыс. тонн, а грузооборот - 6 005,6 млн т\км.

В январе-июне текущего года объем грузоперевозок по территории Азербайджана в рамках транспортного коридора "Европа-Кавказ-Азия" (ТРАСЕКА) составил 24 253,5 тыс. тонн, а грузооборот - 6 005,6 млн т\км.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомстате.

Это соответственно на 19,3% и 25,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период 13 079,6 тыс. тонн или 53,9% грузов перевезено автомобильным транспортом, 7 914,2 тыс. тонн или 32,6% - железнодорожным транспортом, 3 259,7 тыс. тонны или 13,5% - морским транспортом.

27,3% или 6 621,5 тыс. тонн грузов, транспортированных по коридору, составили транзитные грузы.