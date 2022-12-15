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Грузоперевозки из Бакинского порта в Швейцарию увеличились в 2,4 раза

Грузоперевозки из Бакинского порта в Швейцарию увеличились в 2,4 раза За 11 месяцев 2022 года объем общих грузоперевозок в Швейцарию через Бакинский порт составил 142 309 тонн, в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (58 656 тонн)
Инфраструктура
15 декабря 2022 г. 10:26
Грузоперевозки из Бакинского порта в Швейцарию увеличились в 2,4 раза

За 11 месяцев 2022 года объем общих грузоперевозок в Швейцарию через Бакинский порт составил 142 309 тонн, в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (58 656 тонн).

Как сообщает Report, об этом было заявлено во время визита швейцарской делегации высокого уровня в Бакинский порт.

Согласно информации, перевозимые грузы в основном представляли собой топливо, смазочные материалы, а также промышленную, пищевую и химическую продукцию, сырье, машины и транспортное оборудование.

Было отмечено, что объем транзитных грузов, перевезенных из Азии в Швейцарию, в январе-ноябре 2022 года увеличился на 143% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Версия на английском языке ФотоCargo transshipment to Switzerland via Port of Baku grows more than twofold
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Limanından İsveçrəyə yükdaşımalar 2,4 dəfə artıb

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