Грузоперевозки из Бакинского порта в Швейцарию увеличились в 2,4 раза

За 11 месяцев 2022 года объем общих грузоперевозок в Швейцарию через Бакинский порт составил 142 309 тонн, в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (58 656 тонн)

За 11 месяцев 2022 года объем общих грузоперевозок в Швейцарию через Бакинский порт составил 142 309 тонн, в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (58 656 тонн).

Как сообщает Report, об этом было заявлено во время визита швейцарской делегации высокого уровня в Бакинский порт.

Согласно информации, перевозимые грузы в основном представляли собой топливо, смазочные материалы, а также промышленную, пищевую и химическую продукцию, сырье, машины и транспортное оборудование.

Было отмечено, что объем транзитных грузов, перевезенных из Азии в Швейцарию, в январе-ноябре 2022 года увеличился на 143% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.