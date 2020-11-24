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Грузоперевалки в Бакинском порту выросли на 19%

Грузоперевалки в Бакинском порту выросли на 19% Наибольший рост приходится на перевалку сухих грузов. Так, объем перевалки сухих грузов увеличился в 3,5 раза
Инфраструктура
24 ноября 2020 г. 12:42
Грузоперевалки в Бакинском порту выросли на 19%

Объем грузоперевалок через Бакинский порт вырос в годовом сравнении на 3 млн тонн или 19% и составил 3,5 млн тонн в январе-сентябре 2020 года.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

По данным, основная часть общих грузоперевалок традиционно приходится на транзитные грузы (3,1 млн тонн или 87,7%).

Наибольший рост приходится на перевалку сухих грузов. Так, объем перевалки сухих грузов увеличился в 3,5 раза и составил 505,8 тыс. тонн.

Количество крупнотоннажных транспортных средств (TIR) по сравнению с прошлым годом выросло на 30,2% и достигло 32 191. Из них 19 694 единиц (61,2%) следовало по маршруту Баку-Туркменбаши-Баку, 12 497 (38,8%) - Баку-Курык-Баку.

За отчетный период зафиксирован рост перевалки контейнеров на 24% - до 30 210 контейнеров в эквиваленте TEU (24 307 TEU за 9 месяцев 2019 года).

Напомним, что с началом эксплуатации судов (feeder ships), перевозящих специальные контейнеры в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута по маршруту Баку-Актау-Баку, за 9 месяцев текущего года было зарегистрирован рост в 2,9 раза – до 9 951 TEU (3 458 TEU за соответствующий период 2019 года).

А в направлении Баку-Туркменбаши-Баку за 9 месяцев текущего года наблюдался рост перевалки контейнеров на 90% - до 13 694 единиц (7 204 TEU за соответствующий период 2019 года).

В 2019 году из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 произошло снижение пассажирских перевозок.

В результате по сравнению с соответствующим периодом 2019 года объем пассажироперевозок сократился на 36% и составил 21 867 человек.

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