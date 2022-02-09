Грузоперевалки в Бакинском порту выросли на 15%

В 2021 году в ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) перевалено 5,6 млн тонн грузов, что на 14,6% больше, чем в 2020 году.

В 2021 году в ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) перевалено 5,6 млн тонн грузов, что на 14,6% больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Согласно отчету, в прошлом году перевалка сухих грузов увеличилась на 66% по сравнению с предыдущим годом - до 1,183 млн тонн, а контейнерные перевозки выросли на 11,6% - до 45 025 TEU. В конечном итоге прогноз выполнен в объеме 104%.

На долю транзитных грузов приходится более 5,1 млн тонн или 92,7% от общего объема грузоперевалок.

Еще один серьезный рост зафиксирован на нефтяном терминале в Дюбенди. Объем перевалки нефти и нефтепродуктов через терминал увеличился в 2,3 раза и превысил 1,1 млн. тонн.

За отчетный период перевозки крупногабаритных транспортных средств сократились на 8,8%. Через Бакинский порт перевезено 39 431 единиц техники (TIR), из которых 23 476 (59,5%) - в направлении Баку-Туркменбаши-Баку, а 15 955 (40,5%) - в направлении Баку-Курык-Баку.

В паромном терминале произошло снижение перевалки вагонов на 18,7%. Количество перевезенных через Бакинский порт вагонов составило 30 426 единиц, из них 20 867 вагонов по маршруту Баку-Туркменбаши-Баку (68,6%), а 9 559 вагонов - Баку-Курык/Актау-Баку (31,4%).