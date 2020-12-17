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Грузия вновь продлила ограничения на международные рейсы

Грузия вновь продлила ограничения на международные рейсы Ограничения на международные регулярные авиарейсы в Грузию будут действовать до 31 января 2021 года
Инфраструктура
17 декабря 2020 г. 15:01
Грузия вновь продлила ограничения на международные рейсы

Ограничения на международные регулярные авиарейсы в Грузию будут действовать до 31 января 2021 года.

Об этом сообщило Агентство гражданской авиации страны, передает грузинское бюро Report.

Согласно сообщению, решение не распространяется на прямые рейсы из Тбилиси в Мюнхен, Париж, Ригу, Доху, Варшаву, Афины, Амстердам, Вену, Берлин и Милан, а также рейсы из аэропорта Кутаиси.

Отметим, что ранее срок ограничений был продлен до 1 января 2021 года. Ожидается, что с февраля следующего года ограничения на международные рейсы в соседней стране будут сняты.

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