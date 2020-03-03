Грузия приглашает Катар присоединиться к Шелковому пути

"Мы предлагаем Катару различные конкретные пути присоединения к нашему транспортному коридору.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, которая находится с официальным визитом в Катаре.

В рамках своего визита Натия Турнава встретилась с министром транспорта и коммуникаций Катара Джасимом Сайф Ахмед аль-Сулейтом.

На встрече катарская сторона выразила заинтересованность в поиске более диверсифицированного транспортного маршрута через Шелковый путь, в т.ч. в европейские страны.

По заявлению Натии Турнава, грузинская сторона предложила различные конкретные пути присоединения к нашему коридору.

"Правительство Катара заинтересовано как в использовании сухопутных маршрутов через Грузию, так и в использовании нашей портовой инфраструктуры, а также в обеспечении перевозок определенных грузов на Черном море. Кроме того, их интересует участие в логистических проектах и развитие различных видов логистических услуг. На сегодняшний день уже существуют определенные случаи, когда катарские грузы транспортировались через наш коридор, но мы хотим придать этим перевозкам более системный характер, а также ввести катарцев в различные инфраструктурные проекты. Исходя из этого, у нас состоялся очень позитивный диалог", - отметила Натия Турнава.