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Грузия предложила создать совместные погранпункты для стран ОТГ

Грузия предложила создать совместные погранпункты для стран ОТГ Грузия предложила странам-членам Организации тюркских государств (ОТГ) реализацию совместных проектов.
Инфраструктура
16 января 2025 г. 13:54
Грузия предложила создать совместные погранпункты для стран ОТГ

Грузия предложила странам-членам Организации тюркских государств (ОТГ) реализацию совместных проектов.

Как сообщает Report, с этим предложением выступил глава Таможенного департамента Грузии Зураб Сичинава на X заседании руководителей таможенных администраций стран ОТГ в Баку.

Он подчеркнул, что инициативы включают создание и эффективное функционирование совместных пограничных пунктов пропуска, а также упрощение транзита. С присоединением Грузии к новой компьютеризированной транзитной системе значимость таких проектов станет еще более очевидной, сказал он.

Зураб Сичинава отметил, что в этом году страны ОТГ сосредоточены на трех приоритетах — повышении эффективности, укреплении благосостояния и обеспечении безопасности через таможенные органы. Работа должна продолжаться в этих ключевых направлениях.

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