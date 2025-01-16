Грузия предложила создать совместные погранпункты для стран ОТГ

Грузия предложила странам-членам Организации тюркских государств (ОТГ) реализацию совместных проектов.

Грузия предложила странам-членам Организации тюркских государств (ОТГ) реализацию совместных проектов.

Как сообщает Report, с этим предложением выступил глава Таможенного департамента Грузии Зураб Сичинава на X заседании руководителей таможенных администраций стран ОТГ в Баку.

Он подчеркнул, что инициативы включают создание и эффективное функционирование совместных пограничных пунктов пропуска, а также упрощение транзита. С присоединением Грузии к новой компьютеризированной транзитной системе значимость таких проектов станет еще более очевидной, сказал он.

Зураб Сичинава отметил, что в этом году страны ОТГ сосредоточены на трех приоритетах — повышении эффективности, укреплении благосостояния и обеспечении безопасности через таможенные органы. Работа должна продолжаться в этих ключевых направлениях.