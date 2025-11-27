Грузия планирует вложить $7 млрд в транспортную инфраструктуру до 2032 года

Грузия планирует инвестировать $7 млрд в развитие транспортной и логистической инфраструктуры до 2032 года.

Об этом заявила министр экономики Мариам Квривишвили, выступая в Ташкенте на втором форуме инвесторов в Транскаспийский транспортный коридор.

"Для полной реализации транспортного и логистического потенциала Центральной Азии, Каспийского региона, Южного Кавказа и Черного моря скоординированное финансирование имеет решающее значение. В этой связи инвестиции Грузии в ключевую транспортную и логистическую инфраструктуру составят $7 млрд к 2032 году", - сказала Квривишвили.

По ее словам, для реализации этих планов, помимо постоянного участия международных финансовых институтов, необходимо участие и частного сектора.

Квривишвили подчеркнула, что приоритетами в сфере транспорта и логистики Грузии на 2026 год являются полное обновление железнодорожного подвижного состава и грузового парка, работы по строительству глубоководного порта Анаклия, а также внедрение единых цифровых услуг как для государственного, так и для частного сектора для сокращения времени транзита по стране на 30%.