Грузия и Азербайджан договорились о тарифе на транзит туркменской нефти и нефтепродуктов

Грузия и Азербайджан договорились о тарифе для транзита нефти и нефтепродуктов из Туркменистана, сообщается на сайте Грузинской железной дороги.

Как передает Report, договоренность достигнута в ходе встречи руководителей АО «Грузинская железная дорога» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в Тбилиси.

На встрече также присутствовали представители государственных и частных компаний, включенных в логистическую цепь региона - ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», а также нефтяных терминалов Дюбенди и Батуми.

Как отмечается в сообщении, стороны определили и согласовали постоянно действующие сезонные и сквозные тарифы для перманентной перевозки вышеуказанных грузов, ссылаясь на морской маршрут "Волга-Дон". Эти тарифы позволят в течение года конкурировать с маршрутом "Волга-Дон".

«В результате интенсивных обсуждений, переговоры по инициированному вопросу были успешно завершены. На встрече, при участии всех присутствующих сторон, были согласованы конкурентные, единые тарифы на перевозку туркменской нефти и нефтепродуктов. В конце встречи был подписан протокол, а также намечены будущие планы для эффективного сотрудничества», - сказано в заявлении АО «Грузинская железная дорога».

Напомним, что в 2019 году железнодорожные грузоперевозки в Азербайджане выросли на 9,1% по сравнению с 2018 годом. Рост произошел за счет перевозок ненефтяных продуктов. В отчетном году транзитные перевозки ненефтяных грузов увеличились на 39,2%. Общий прирост транзитных грузоперевозок составил 24,7%. Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс (БТК) выросли на 42%.

Грузооборот Грузинской железной дороги в 2019 году вырос на 9% по отношению к 2018 году. Рост грузооборота, по данным ГЖД, обусловлен как ростом вагонных перевозок, так и ростом контейнерных перевозок. Кроме того, с 2018 года ГЖД осуществляет транзитные перевозки пшеницы и угля из Казахстана. В частности, контейнерные перевозки увеличились на 39% и составили 78,9 тысячи TEU, а рост прибыли от контейнерных перевозок составил 43%.