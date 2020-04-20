Грузия аннулировала штрафы для азербайджанских грузоперевозчиков

На прошлой неделе в рамках усиления специальных карантинных мер на территории Грузии местное правительство ввело 24-часовой лимит на транзитный проезд въезжающих в страну иностранных грузовых автотранспортных средств и 48-часовой лимит на выезд автотранспортных средств, перевозящих груз или осуществляющих грузовые перевозки.

Об этом Report сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахярова.

По ее словам, в отношении иностранных перевозчиков, не покинувших территорию страны в установленный период, предусматривался штраф в размере 3 000 лари (около 1 100 долларов США) за каждое автотранспортное средство: "К нам обратились азербайджанские перевозчики, осуществляющие грузовые перевозки по территории Грузии. После этого мы начали переговоры с Агентством наземного транспорта Грузии. Мы объяснили им, что азербайджанские перевозчики в основном перевозят грузы в порт Поти в Грузии, доставляют оттуда грузы и расстояние только в одном направлении составляет более 500 км. Поскольку на погрузочно-разгрузочные работы также требуется дополнительное время, отведенных 48 часов недостаточно, поэтому возникла необходимость пересмотра этого периода в отношении азербайджанских перевозчиков. В результате консультаций между Министерством экономики Азербайджана и Министерством инфраструктуры и устойчивого развития Грузии, с учетом особенностей грузоперевозок, было принято решение о продлении указанного срока до 7 дней для перевозчиков из Азербайджана".

Н.Аллахярова добавила, что были аннулированы штрафы, оформленные на транспортные средства, принадлежащие азербайджанским перевозчикам, оставшимся на территории Грузии: "Мы благодарны за особую поддержку, оказанную соответствующими структурами соседнего государства, которые учли наши аргументы в связи с необходимостью продления указанного срока".