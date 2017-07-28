Грузинский участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в сентябре будет полностью готов к эксплуатации

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Тбилиси. 28 июля. REPORT.AZ/ Заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Заман Новрузов и посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов на месте ознакомились с работой, проведенной на грузинском участке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает грузинское бюро Report, официальные лица провели осмотр железных дорог в грузинском районе Цалка, и в районах Ниноцминда и Ахалкалаки региона Джавахетия. Они поинтересовались cтроительно-монтажными и отделочными работами на железнодорожных станциях Цалка, Топаравани, Карсахи.

Заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и посол также непосредственно ознакомились с интенсивными отделочными работами, проводимыми в комплексе станции Ахалкалаки и в туннеле протяженностью 4200 м, расположенном на грузино-турецкой границе.

Было заявлено, что грузинский участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет полностью готов к эксплуатации в сентябре 2017 года.